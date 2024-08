Najljepša odbojkašica današnjice novi kapiten turskog tima

Otišla je Gabi Gimaraeš, pa je Đovani Gvideti u Vakifbanku morao da bira novog kapitena. Odluka je donijeta – traku će naredne sezone ispod broja nositi Zehra Guneš.

Ova Turkinja je već godinama jedna od najpopularnijih odbojkašica u ovoj zemlji, možda čak može da se zaključi da je najveća zvijezda. Dobijanjem trake u klubu koji važi za najbolji u Evropi i na svijetu u 21. vijeku – samo će joj doneti još veću slavu.

Njena popularnost je sasvim vidljiva na ulicama Turske, na utakmicama u zemlji i inostranstvu – bilo da igra klub ili reprezentacija. A posebno je uočljiva na društvenim mrežama.

Na Instagramu Zehru Guneš prati preko 4,1 milion ljudi. Da bi bilo jasnije kakva je to brojka treba znati da Tijana Bošković ima 360 hiljada pratilaca, Paola Egonu 571 hiljadu, Melisa Vargas 1,7 miliona, Hande Baladin 1,2 miliona, Gabi Gimaraeš 1,8 miliona – i to su samo neki do primjera.

