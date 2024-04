Nakon što je prevarom razorio porodicu golman velikana opet zavodi

Nestašni golman ruskog Dinama iz Moskve Igor Leščuk posljednjih godinu dana puni novinske stupce u Rusiji, ali i šire.

Golman koji cijelu karijeru brani za ruskog velikana prošle godine je imao buran razvod od supruge Violete, ali čini se da je to sve brzo zaboravio i uplovio u vezu sa još jednom ljepoticom Kristinom Judincevom.

Podsjetimo, prošle godine supruga Violeta ga je uhvatila u krevetu sa prijateljicom Polinom, koja im je često dolazila u posjetu, a istog trena je zatražila razvod. Inače, njih dvoje su se upoznali 2015. i vjenčali 2017. godine. Par ima dvije ćerke - Ulianu i Elizavetu.

Zatim je Leščuk raskinuo sa Polinom Lisenko koja je otkrila prepisku sa drugom ženom i odmah raskinula sa fudbalerom. Međutim, s obzirom na to da je i sama Polina započela vezu sa golmanom Dinama kada je on još bio u braku, to ne treba da čudi.

Početkom godine je otkriveno da je Igor u novoj romansi. Radi se o Kristini Judincevoj, uspješnoj blogerki i biznismenki. Ona je pet godina starija od golmana i, ima 32 godine. Ona je uspješna poduzetnica. Nakon što je diplomirala na fakultetu, otvorila je plesnu školu i do 2017. imala promet od 14 miliona rubalja.

U novembru se preselila u SAD gdje je i upoznala ruskog čuvara mreže. U sezoni 2023/24. Igor Leščuk odigrao je samo sedam mečeva u prvenstvu Rusije.

