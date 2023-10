Nastavak podrške ideji organizacije YOG-a u Sarajevu

U toku sjednice Generalne skupštine Evropskih olimpijskih komiteta održane u Istanbulu od 6. do 8. oktobra ideja da se Sarajevo kandiduje za organizatora Olimpijskih igara mladih (YOG) dobila je jednoglasnu podršku svih olimpijskih komiteta Evrope.

Ideju je afirmisao predsjednik Evropskih olimpijskih komiteta Spiros Capralos koji je sa saradnicima nedavno obišao olimpijska borilista oko Sarajeva.

Čelnici Olimpijskog komiteta BiH su iskoristili priliku da obave razgovor sa predsjednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasom Bahom, koji je takođe podržao ideju da Sarajevo nastavi kontinuitet olimpijskog naslijeđa i olimpijskih događaja, od ZOI' 84, preko odlično organizovanog EYOF-a do narednog YOG-a 2028. ili 2032.

„Još jednom je čestitao na 30. godišnjici OK BiH i podcrtao da je OK BiH važan član svjetske olimpijske porodice koji predanim radom i projektima čini prepoznatljivog i važnog člana MOK-a i EOK-a. Uputio je OK BiH da obavi razgovor i konsultacije sa predsjednikom YOG komisije MOK-a i predsjednikom Olimpijskog komiteta Austrije Karl Stosom“, saopšteno je iz OK BiH.

