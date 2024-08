"Ne znam ko je Nikola Jokić" (VIDEO)

​Noa Lajls, pobjednik trke na 100 metara na Olimpijskim igrama u Parizu, ne zna ko je Nikola Jokić.

Lajls je poznat kao neko ko s vremena na vrijeme šokira javnost, tako je bilo i ovoga puta.

Gostujući u podkastu, koji vode NFL igrači Šenon Šarp i Čed Oćosinko, Lajls je upitan da li je Jokić najbolji košarkaš na svijetu.

"Biću iskren, ne znam ko je to", rekao je Lajls.

Spomenuti su Luka Dončić i Janis Adetokumbo, za koje je Lajls čuo.

"Ah, čuo sam za Luku. Oni su sjajni igrači", dodao je Amerikanac.

Lajls je nedavno podigao prašinu u NBA zajednici, kazavši da šampioni ove lige ne mogu sebe da nazivaju svjetskim šampionima, prenosi "b92".

Shannon Sharpe: “Is Nikola Jokic one of the best players in the world?” Noah Lyles: “I’m gonna be honest, I don’t know who that is” Interesting. pic.twitter.com/i4VZI3V2ZO