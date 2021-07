Nedžad Husić nakon 5. mjesta na OI: Očekujem medalju na sljedećim Igrama

Previše "hladno" sam ušao u borbu za medalju i desilo se to što se desilo. Možda jesam napravio najbolji bh. rezultat na Olimpijskim igrama, ali znam da mogu puno bolje i očekujem da na sljedećim Igrama osvojim medalju.

Rekao je ovo najbolji bh. tekvondoista Nedžad Husić, koji je danas doputovao iz Tokija, gdje je na Olimpijskim igrama bio na korak do medalje, ali je i pored toga ostvario najbolji bh. rezultat na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri. Na kraju je Husić zauzeo peto mjesto u kategoriji do 68 kilograma i tako je nadmašio Nedžada Fazliju, koji je od Igara u Sidneju 2000. držao najbolji bh. rezultat. On je prije 21 godinu bio šesti u streljaštvu.

Devetnaestogodišnji Husić je sletio u Sarajevo i u obraćanju javnosti je istakao da je svjestan da je mogao da postigne bolji rezultat, što je moglo da znači i prvu olimpijsku medalju za BiH u istoriji.

"Ništa mi draže nema nego se vratiti kući poslije velikog takmičenja i vidjeti svoje prijatelje. U polufinalu sam izgubio koncentraciju i nisam imao fokus kako bi se borba završila najbolje po mene. To se odrazilo i na sljedeću borbu, nažalost nisam imao pozitivnu tremu koju svaki sportista treba da ima", rekao je Husić i zatim nastavio:

"Previše 'hladno' sam ušao u borbu za medalju i desilo se to što se desilo. Možda jesam napravio najboljih bh. rezultat, ali znam da mogu puno bolje i očekujem da na sljedećim Olimpijskim igrama osvojim medalju."

Olimpijske igre su bez dileme kruna karijere svakog sportiste, a nakon nastupa u Tokiju Husića već u avgustu očekuju ispiti na U21 Evropskom prvenstvu.

"Nastavit ću trenirati naporno. Sljedećeg mjeseca me očekuje moje posljednje U21 Evropsko prvenstvo i tu očekujem mnogo. Žao mi je što je Svjetsko seniorsko prvenstvo u Kini odgođeno, jer sam tu želio napraviti također veliki rezultat", jasan je Husić.

Danas na Igrama nastupio plivač Emir Muratović, koji je na kraju zauzeo 46. mjesto u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Muratović se takmičio u petoj kvalifikacionoj grupi i bio je osmi sa vremenom 50,43 sekunde, što je na kraju bilo dovoljno za pomenuto 46. mjesto od 71 plivača, koliko ih je nasupilo u ovoj disciplini. Muratović je bilo daleko od plasmana u polufinale, gdje se plasiralo 16 plivača.

Sljedeći nastup bh. sportista u Tokiju očekuje nas u petak, 30. jula. U bazen će ponovo Muratović i to trci na 50 metara slobodnim stilom. Isti dan nastupiće i džudistkinja Larisa Cerić, koja se takmiči u kategoriji plus 78 kilograma. Njena prva protivnica će biti Izajana Marenko iz Nikaragve.