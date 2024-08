"Neko mora u zatvor zbog utopljenog Srbina" (VIDEO)

Srpski sport zadesila je velika tragedija u četvrtak, kada je takmičar u krosfitu Lazar Đukić nastradao tokom takmičenja u Sjedinjenim Američkim Državama.

On se udavio pred sami finiš trke na "Crossfit Games" u Fort Vortu u Teksasu.

Izgubio je vazduh u završnim metrima plivačkog segmenta i nije uspio da izađe na obalu.

Spasioci oko njega mu nisu pomogli, a tim povodom se oglasio bivši spasilac, Adam Maler, koji je gledao tragediju.

"Bio sam spasilac dok sam bio u HS-u. Tri godine sam čuvao lokalno jezero. Nemate pojma koliko sam ljut gledam ovaj video gdje je jasna aktivna žrtva davljenja. Ovo bi trebalo da rezultira tužbama i zatvorskom kaznom za odgovorne ljude", napisao je Maler.

Đukić je godinama najbolji krostfiter u Srbiji, a na globalnom nivou je došao do 88. pozicije na svjetskoj listi, prenosi b92.

