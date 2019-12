Nemanja Majdov: Idemo dalje do olimpijske medalje

Idemo dalje do olimpijske medalje, rekao je za "Nezavisne" džudista Nemanja Majdov nakon što je prošlog vikenda na mastersu u kineskom Ćingdau osvojio bronzanu medalju.

Reprezentativac Srbije rođen u Istočnom Sarajevu tako je još jednom ispisao stranice istorije i godinu na izmaku učinio najuspješnijom u svojoj dosadašnjoj blistavoj karijeri. Na putu do odličja u ukupno pet borbi ostvario je četiri pobjede protiv predstavnika Mongolije, Švajcarske, Tadžikistana i Japana.

"Uspio sam osvojiti prvu masters medalju u istoriji Srbije. Hvala, Bogu, ovim sam na najbolji mogući način završio 2019. godinu, koja je inače najuspješnija u mojoj karijeri. Imao sam pet teških mečeva. Pobijedio u četiri, a možda i najdraži trijumf je onaj nad Japancem kome sam se revanširao za poraz iz maja sa finala grand prija", rekao je Nemanja Majdov.

U konkurenciji 35 najboljih džudista planete u kategoriji do 90 kilograma osvajanjem bronze, zajedno drugim trećeplasiranim Turčinom Mikailom Ozerlerom, ujedno je osigurao i svoj prvi nastup na narednim Ljetnim olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju.

"Imao sam sjajno izdanje, ali ono što je najvažnije, ovom medaljom sam obezbijedio normu. Moj trener i otac Ljubiša Majdov je zadovoljan, a ja sam ponosan i sretan što sam sve Srbe na planeti uspio učiniti sretnim. Hvala svima na podršci i idemo dalje do olimpijske medalje", dodao je Nemanja Majdov.

Reprezentativac Srbije, svjetski prvak iz 2017. i aktuelni bronzani na pleneti, gorčinu poraza u Ćingdau osjetio je jedino u polufinalu od svjetskog šampiona iz 2018. godine Nikoloza Šerazidišvilija iz Španije.

"Nećemo tražiti alibi, ostvarili smo veliki rezultat, ali moramo reći da nas je na putu do najsjajnijeg odličja uveliko zaustavila za nas čudna odluka organizatora. U polufinalu Nemanji organizatori nisu dozvolili da nastupi u svom kimonu. Nastupao je u zamjenskom, većem kimonu. To je bio otežavajući faktor u borbi protiv Šerazidišvilija, kojeg je Nemanja ove godine već pobjeđivao u finalu grend slema. To je sport, na neke stvari se ne može uticati i mi se i pored svega kući vraćamo izuzetno zadovoljni", istakao je Ljubiša Majdov.

Na prvom mjestu u kategoriji do 90 kilograma završio je Gruzijac Laša Beksuri ispred džudiste iz Španije Nikoloza Šerazidišvilija. Čestitke Majdovu na uspjehu uputili su između ostalih član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković.

Na turniru u Kini je nastupila i predstavnica Bosne i Hercegovine Larisa Cerić. Najbolja bh. sportistkinja ovoga puta nije se uspjela domoći medalje.