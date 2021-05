Nemanja Majdov: Preskačem SP, fokus na Tokiju

Sad slijedi napad na medalju na Ljetnim olimpijskim igrama u Tokiju, poručio je Nemanja Majdov nakon osvojene bronze na Grend slemu u Kazanju.

Za džudo reprezentativca Srbije iz Istočnog Sarajeva bio je to posljednji turnir uoči učešća na najvećoj sportskoj smotri. Zbog Olimpijskih igara, a u konsultaciji sa trenerom i ocem Ljubišom Majdovom, odlučio je odustati i od nastupa na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

"Ovo je bilo moje zadnje takmičenje pred Olimpijske igre. Neću raditi Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj. Posvetiću se baznim pripremamam i spremiti se za najveće takmičenje na planeti koje će biti održano ovog ljeta. Želim da saniram sve povrede do Tokija, ali i psihološki se spremiti za Olimpijske igre. Duboko smo u normi, mjesec dana je do Svjetskog prvenstva, a dva do Olimpijskih igara. Jednostavno, svjetske medalje imam već dvije, olimpijsku nemam i želim se posvetiti tom cilju u potpunosti. Takođe, ne želim nastupom na Svjetskom prvenstvu nešto ugroziti, odnosno rizikovati nešto u vezi s povredom", poručio je Nemanja Majdov.

A upravo je povredu, srećom lakšu za saniranje, doživio u Kazanju. Duel s Eduardom Tripelom iz Njemačke izgubio je zbog nesmotrenog i nezgodnog udarca glavom od strane protivnika. Ipak, nakon toga sjajno je odradio borbu za treće mjesto i savladao Izraelca Lija Kohmana iponom u golden skoru te se tako domogao još jedne medalje s grend slemova. Prethodno je dobio Abderahmana Benamadiju iz Alžira, zatim Rusa Husena Kalmurzaeva te Šamarkanda Jandrejeva iz Uzbekistana.

"Zadovoljani smo nastupom i bronzanom medaljom u Kazanju. Željeli smo da testiramo trenutnu formu, uzmemo dodatne bodove i ostanemo među osam najboljih na rang-listi radi žrijebne liste za Olimpisjke igre. Nemanja je pokazao da je na dobrom nivou. Povreda u četvrtfinalu ga je omela i za viši plasman, ali na kraju je završilo medaljom. Od nezgodnog udarcu glavom, koji nije bio namjeran, protivnik mu je slomio dva prednja zuba. Bila je čak upitna borba za treće mjesto, ali smo uspjeli sanirati privremeno i na kraju dobiti meč protiv Izraelca", poručio je Ljubiša Majdov i dodao:

"Imao je mnogo teške mečeve. Žrijeb nije bio nimalo lagan, ali smo dobili jasnu sliku na čemu još treba da radimo do nastupa na Olimpijskim igrama. Sve planirano u Kazanju smo odradili. Jedino nismo planirali povredu, ali i to ćemo sanirati."

Brušenje forme pred dosad sve ostvarene vrhunske rezultate "Spartanac iz Istočnog Sarajeva" odrađivao je tradicionalno u rodnom gradu i okolini. Od toga neće odustati ni uoči Olimpijskih igara.

"Pripreme za Olimpijske igre ćemo raditi na Jahorini - bazni dio. Jedan dio provešćemo u Srbiji. Planiram otići i na kampove. Sve ide po planu i nadam se da će tako ostati i do nastupa u Tokiju. Uslovi na Jahorini, uključujući i klimatske, zaista su odlični. Imamo sasvim dovoljno vremena da napravimo detaljnu analizu i dovedemo do savršenstva sve one detalje koji jednostavno moraju biti savršeni ako želimo do pobjedničkog postolja u Tokiju. Motiva, želje i samopouzdanja ne nedostaje. Kvalitet je već dokazan i nadamo se da ćemo ga potvrditi i na najvažnijem takmičenju", poručio je Ljubiša Majdov, otac i trener jednog od najuspješnijih džudista svih vremena našeg regiona, ali i šire.