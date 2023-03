Nemilosrdni borac ismijavan zbog plišanih igračaka (VIDEO)

UFC borci Izrael Adesanja i Aleks Pereira već dugo vode svoj rat, kako u oktagonu, tako i van njega. Pereira je objavio video gdje gleda TV gdje se pojavljuje njegov protivnik i njegova kolekcija plišanih igračaka, kojoj se Brazilac podrugljivo ismijavao.

Adesanja će se suočiti s Aleksom Pereirom na događaju UFC 287, 8. aprila 2023., što će biti njihova četvrta borba. Kao što biste i očekivali s momcima koji su se toliko svađali, postoji mnogo neprijateljstva koje se razvilo između njih dvojice. Najnoviji čin nepoštovanja koji se Adesanji uvukao pod kožu? Video zapis reakcije koji je objavio "Poatan" koji prikazuje kamenog brazilskog kikboksera kako podrugljivo reaguje na Adesanjinu kolekciju plišanih životinja.

"To je bilo čudno, brate. Ali znate šta je čudno? Što se mene tiče, to je kao da me baš nije briga. Ali jedna reakcija koju je dao bila je gdje on kaže, 'Ah', a ja sam kao, 'Što ti misliš ko si ti, dovraga?'. To bi bilo kao da ga pogledam i ne kažem, 'Zašto nosiš tu je***u boju lica i plačeš na zemlji kao da si tigar?”rekao je je Adesanja.

Potom je nastavio:

"Nije me briga, to je ono što želiš raditi, to je ono što radiš. Ako vam to daje moć, to vam daje moć. Ali, činjenica da me gleda i način na koji živim svoj život? Nisam čak ništa ni preduzeo ništa u vezi s njim. Ja živim svoj život i to ga uznemiruje. To je vrlo znakovito, to govori mnogo više o njemu nego o meni", dodao je Izrael.

Za kraj je poručio:

"To je on već pokazao svoju ruku, i to mi se sviđa. Sviđa mi se to. Ovo je neki naš 'Posljednji ples'. Volim se držati takvih stvari. Ovo mi se sviđa. to ću primijetiti” zaključio je Adesanja, prenosi "MMA Mania".