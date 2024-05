Nenormalan novac za ''ekskluzivne pakete'' na OI: Svašta uključuju

Svjetski bogataši izdvajaju i do 465.000 evra na "ultra ekskluzivne" pakete za Olimpijske igre u Parizu 2024. za koje promoteri tvrde da uključuju susrete sa sportistima, pristup sportskom selu i šansu da budu dio ceremonije otvaranja.

Međunarodna organizacija GR8 Ekspiriens u vlasništvu menadžera košarkaške zvezde Lebrona Džejmsa i PR menadžera tenisera Rafaela Nadala, prodaje olimpijske pakete za koje tvrdi da uključuju ulaznice za 14 događaja kao što je trka na 100 metara za muškarce, finale i ceremoniju otvaranja za 355.000 evra, preneo je Gardijan.

Pored takozvanih karata A kategorije, agencija tvrdi da može da organizuje "iskustva koja se ne mogu kupiti", uključujući susrete sa sportistima, obilaske zabranjenih područja kao što je sportsko selo, privatne posjete Luvru i "kraljevsku večeru u Versajskoj palati".

Barnabas Karega, izvršni direktor GR8 Ekspiriens, rekao je za Gardijan da njegova kompanija nudi bogatašima "pristup koji nije dostupan javnosti, uključujući vrijeme sa sportistima".

On je odbio da navede o kojim sportistima je riječ, ali je rekao da je ranije dogovarao privatne susrete sa Nadalom, Novakom Đokovićem i bivšim italijanskim olimpijskim skijašem Đorđom Rokom.

Upitan koliko koštaju susreti sa sportistima, on je rekao da to zavisi od strukture sastanka, za koji je rekao da varira od 15 minuta fotografisanja i ćaskanja do ručka sa sportistima.

Cijena se, kako je rekao, kreće od 23.000 do 465.000 evra "ako govorimo o nekom od najboljih sportista koji će provesti puno vremena" sa kupcem paketa.

On je kazao da je u prošlosti njegova kompanija, koja je djelimično u vlasništvu Džejmsovog poslovnog partnera i menadžera, Maverika Kartera, i Nadalovog PR menadžera Benita Pereza-Barbadilja, dogovorila da klijent provede skoro nedjelju dana sa Nadalom, uključujući gledanje utakmice iz boksa sportiste, a drugom klijentu da igra meč protiv Đokovića.

