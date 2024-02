Nganu poslao poruku bivšem svjetskom prvaku: Ja ću biti taj koji će ti oduzeti dušu

​Za mjesec dana Rijad će ponovno ugostiti jednu veliku boksersku priredbu, ovoga puta s Entonijem Džošuom i Frensisom Nganuom u glavnim ulogama. Biće ovo Nganuov drugi bokserski meč, nakon što je u svom debiju izgledao odlično protiv WBC-ovog prvaka Tajsona Fjurija.

Nije tajna da mnogi predviđaju kako će Džošua biti lakši protivnik za Frensisa nego Fjuri, odnosno, kao najveći faktor vide Frensisovu nokaut snagu.

"Predator" to takođe vidi kao svoj najveći adut, a juče je Entoniju poručio da će on biti taj koji će mu "oduzeti dušu".

"Ništa nije nemoguće, zar ne? Mi ne znamo kakva je snaga Entonija Džošue, ali ja ne vjerujem da on posjeduje takvu vrstu snage. To ćemo tek saznati. Sve ćemo saznati tada, a mislim da će se dogoditi suprotno (da će on nokautirati Džošuu, op. a.). Ja ću biti taj koji će mu oduzeti dušu", rekao je Frensis u nedavnom intervjuu za "High Performance".

Legendarni "Predator" se dotakeo i borbe s Fjurijem.

"Fjurija sam pobijedio. Pogledajte me sad, pogledajte moj život, pogledajte gdje sam bio kada ste mislili da ću izgubiti. Mislite da zbog toga što su neke sudije donijele glupu odluku, da će to promijeniti nešto u mom životu? To je bio moj san otkad sam bio dijete, te sam večeri sjedio na krovu svijeta", dodao je Nganu, a prenosi "FightSite".

