Nganu potpisao s velikom MMA promoterskom kućom

Bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Frensis Nganu odustao je od promocije u januaru i sada je potpisao s PFL-om nakon mjeseci pregovora.

Nganu potpisao je ugovor s Ligom profesionalnih boraca (PFL) nakon svog odlaska iz UFC-a početkom godine.

Frensis (36), razišao se s UFC-om u januaru nakon što nije uspio postići dogovor s promocijom oko novog ugovora. Očekivalo se da će Kamerunac braniti svoju titulu u teškoj kategoriji protiv Džona Džonsa, ali on je odbio ugovor vrijedan 8 miliona dolara kako bi se suočio s legendom UFC-a, odlučivši se osloboditi svog pojasa i potražiti druge opcije.

Nakon mjeseci pregovora, Nganu je najavio da će se takmičiti za PFL.

BREAKING "The Predator" @francis_ngannou is PFL bound! He’s set to fight in the PFL’s PPV Superfight division https://t.co/Jal3clCZhW pic.twitter.com/5RRaG7oFwr