Nganu pozvao bivšu zvijezdu UFC-a na borbu nakon odbijanja 20 miliona dolara

Nekadašnja prva perjanica UFC-a, Frensis Nganu pozvao je bivšu zvijezdu UFC-a na borbu nakon odbijanja ponude od 20 miliona dolara. ​Kamerunac je ponudio borbu u PFL-u bivšem UFC teškašu Fabriciju Verdumu.

Bivši UFC prvak u teškoj kategoriji odlučio je napustiti svoj pojas i napustiti promociju nakon što nije uspio dogovoriti novi ugovor.

Od svog odlaska, Nganu je bio u pregovorima o brojnim prilikama za borbu uključujući bokserski duel protiv Diontaja Vajldera i potencijalne nastupe u konkurentskim MMA promocijama uključujući Bellator i PFL.

Former UFC heavyweight champion Fabricio Werdum has called out lineal champ Francis Ngannou for a fight in PFL (@PFLMMA) Who have you got in this clash of former titlists?#VMTV #ViolentMoney #PFL #MMA pic.twitter.com/Nyh0xn3gdB