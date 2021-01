Nigdje na planeti nećete pronaći veće koeficijente!

Novi vikend - nova iznenađenja iz Mozzartove kuhinje.

ŠALKE - BAJERN (NEDJELJA, 15.30), DVOJKA 1,25

Fenjeraš protiv lidera, Šalke na Bajern. Do prije neku godinu klub iz Gelzenkirhena bio je jedan od protivkandidata minhenskom gigantu u šampionskoj trci, a sada je prikovan za dno poslije samo jedne pobjede ove sezone.

Bajern je poznat kao tim koji često nema milsoti prema svojim rivalima, čak i kada su oni u nezavidnoj situaciji, o čemu svjedoči i prvi ovosezonski dvoboj na Alijanc areni. Bilo je čak 8:0 za četu Hansija Flika. Inače, Šalke je bez pobjede nad Bajernom na 23 prethodna meča u svim takmičenjima, a bilo bi ravno senzaciji kada bi danas uspio da je prekine.

SENT ETJEN - LION (NEDJELJA, 21.00), DVOJKA 1,68

Lokalni francuski derbi obilježiće tekuću rundu u šampionatu Francuske. Sent Etjen je domaćin Lionu, a oba rivala ulaze u utakmicu poslije razočaravajućih izdanja. Zeleni su bez pobjede na pet prethodnih susreta, odnosno, ostvarili su jedan trijumf na devet minulih ligaških mečeva, dok je Lion svoje nade da može do titule upropastio sa dva vezana duela bez pobjede. U prošlom kolu je kod kuće poražen od Meca, i sada nema kud osim da slavi protiv mrskog neprijatelja, ukoliko ne želi da mu PSŽ odmakne.

ATLETIKO MADRID - VALENSIJA (NEDJELJA, 21.00), KEC 1,56

Donedavno bi okršaj Jorgandžija i Slijepih miševa bio veliki derbi Primere. Međutim, Valensija je jedan od klubova najdublje pogođenih finansijskom krizom, a to se vidi i po rezultatima. Došlo je do popriličnog egzodusa igrača pred start sezone i tim sa Mestalje je sada tek na 14. mjestu. S druge strane, Atletiko je lider i to sa sedam bodova više i utakmicom manje od drugoplasiranog Reala iz Madrida.

Ne računajući meč u Kupu kralja, vezao je šest ligaških pobjeda. Zanimljivo, Valensija je posljednji put trijumfovala nad Atletijem još 2014. godine, a sva je prilika da će i ovaj put ostati praznih šaka.

