Ništa od borbe Mahačev – Oliveira, ali zamjena je spremna

S nestrpljenjem je MMA zajednica očekivala glavnu borbu priredbe UFC 294, u kojoj je trebalo da se sastanu Islam Mahačev i Čarls Oliveira i odluče o tome kod koga će se naći pojas šampiona lake kategorije (do 70 kg). Ruski borac trebalo je po drugi put da se sastane sa najboljim finišerom u istoriji elitne promocije, ali je "Du Bronks" Oliveira zbog povrede prinuđen da otkaže učešće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 21. oktobra.

Umjesto protiv Oliveire, šampion Mahačev braniće pojas protiv još jednog poznatog rivala. U pitanju je Australijanac Aleksander Volkanovski, aktuelni šampion perolake kategorije (do 66 kg). Prva borba ove dvojice velikih rivala održana je u februaru tekuće godine, a tada je u Pertu jednoglasnom odlukom sudija poslije pet rundi slavio Mahačev.

Međutim, iako je tada odbranio pojas, imao je Dagestanac zbog čega da bude zabrinut. Mada je dobio tri, po mišljenju nekih sudija i četiri runde, Islam Mahačev je u petoj bio u podređenoj poziciji, što je u njegovoj velikoj karijeri jako rijetko bio slučaj.

Volkanovski, Australijanac makedonskog porijekla, posle februarskog obračuna smatrao je da je učinio dovoljno da bi ubijedio sudije da boduju za njega, a rekao je da se nada da će u budućnosti imati priliku za revanš.

Sada mu se ona ukazala. Predsjednik UFC Dejna Vajt potvrdio je da je Oliveira na jednom sparingu zadobio ozbiljnu posjekotinu arkade koja je zahtjevala šavove, što je zaista nevjerovatan propust u pripremama za veliki meč samo desetak dana pred borbu u Abu Dabiju.

C.Oliveira out. Champion Islam Makhachev will now fight Alexander Volkanovski at #UFC294 on October 21st. (first rep. @OverDogsPodcast) #UFC #MMA #UFCESPN #UFC2023 #UFCAbuDhabi #Rematch #LWChampionship pic.twitter.com/dUB730efB9