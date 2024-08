Noa Lajls i NBA košarkaši: Nastavlja se...

​Američki sprinter Noa Lajls, odlučio je da se javno oglasi poslije navoda da je odbio da bude među gostima na promociji nove linije patika košarkaša Entonija Edvardsa.

Obojicu sponzoriše njemački proizvođač sportske opreme "Adidas", te se tako Lajls našao na spisku zvanica.

Međutim, nije se pojavio. Kao da njegov prethodni okršaj sa NBA ligom nije bio dovoljno loš, sa tom odlukom je on dodatno pogoršan.

There is a rumor going around that I did not go to @theantedwards_ shoe release because he didn’t deserve it. That is not the case he definitely deserves his shoes he is an amazing player. The problem was finding time based on my prior engagements. Congratulations on Becoming an…