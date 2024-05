Nokautirao protivnika pa skinuo šorc i pokazao publici zadnjicu (VIDEO)

Derik Luis (Derrick Lewis) je ostvario rekordnu 15. pobjedu u nokautom u UFC organizaciji, kada je na pod poslao Rodriga Nasimenta (Nascimento) u trećoj rundi glavne borbe u subotu uveče.

Nasimento je doživio težak nokaut i onda još nekoliko udaraca na podu prije prekida borbe.

Luis je nakon meča u svom stilu skinuo šorc i proslavio ovaj sjajni nokaut.

Ovaj put ih je koristio kako bi rashladio svog protivnika, koji je bio trenutno bez svijesti na podu.

Zatim je Derik otišao korak dalje tako što je djelomično spustio svoje hlačice da bi publici pokazao stražnjicu.

"Zahvaljujem St. Louisu što su mi večeras dopustili da pokažem moju golu zadnjicu. Nisam mogao dopustiti da me taksista iz Brazila pobijedi. Ovo mi je prvi put da čujem za tog tipa. Znate da ne mogu dopustiti da me neko takav pobijedi", govorio je Derik Luis, a prenosi Avaz.

When Derrick Lewis gets the KO we celebrate #UFCStLouis pic.twitter.com/0cWDjHGjPe