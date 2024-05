Novi preokret: Teniske zvijezde ponovo zajedno

Grčki teniser Stefanos Cicipas i Špankinja Paula Badosa ponovo su zajedno.

Dvadesetšestogodišnji Cicipas je pojasnio šta se dešavalo proteklih nedjelja i uputio je dirljive riječi svojoj voljenoj, prenosi Sport Klub.

„Mi smo zajedno. Objasniću zašto neki ljudi izmišljaju različite priče o nama. Nije da me briga, ali mislim da ljudi to ne bi trebali tako da shvate. Paula nije učinila ništa loše, a ni ja nisam učinio ništa loše. Bilo nam je teško da budemo razdvojeni, a i ja sam prolazilo kroz teške trenutke. Rekao bih da nisam to uradio baš najbolje jer sam osjećao pritisak turnira. Usklađivanje to dvoje, ličnog i profesionalnog života, činilo se teškim, pa sam odlučio da napravim pauzu,“ rekao je Cicipas za SDNA i nastavio:

„Nakon dvije ili tri nedjelje shvatio sam da mi je bila velika podrška i kad je pokušala da razgovara sa mnom o susretu, osjetio sam koliko je jaka naša ljubav. Shvatio sam da je moj odnos sa Paulom potpuno drugačiji od bilo kog drugog koji sam imao u prošlosti, osjećam se kao da je ona moja osoba i razumijemo se. I dodaje veliku vrijednost svemu što radim, i želim da je što češće u mojoj blizini. Dakle, da, ponovo smo zajedno i sada je sve u redu“.

Španska teniserka je ranije na svojim društvenim mrežama objavila da su ona i 12. reket svijeta raskinuli. Ona je istakla da su ostali u dobrim odnosima i razišli se bez sukoba. Nije prošlo ni mjesec dana, a Stefanos i Paula su prije nekoliko dana viđeni na zajedničkoj večeri.

