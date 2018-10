Novi snimak otkriva zašto je Habib preskočio ogradu

Nevjerovatna pobjeda Habiba Nurmagomedova na UFC 229 nad Konorom Mekgregorom ne prestaje da intersuje svjetsku sportsku javnost, a jedno od glavnih pitanja bilo je zašto je Dagestanac odmah poslije pobjede preskočio ogradu oktagona i napado u publici članove Konorovog tima.

U centru sukoba bio je Dilon Danis, 25-godišnji američki MMA borac, koji u karijeri ima samo jedan meč i pobjedu u prvoj rundi nad Kajlom Vokerom.

Danis posljednje dvije godine radi sa Konorom, koji ga je doveo u svoj tim da unaprijedi džiju džicu vještine, pred revanš protiv Nejta Dijaza.

Novi snimak iz drugog ugla konačno otkriva i zašto je nastao haos poslije borbe i pobjede Habiba nad Konorom. Naime, kako je sam Nurmagomedov rekao, i tokom meča je doživljavao prozivke i vrijeđanje od strane Konorovog tima, pa se poslije pobjede okrenuo ka njima i počeo je da ih proziva.

U tom trenutku ni Danis nije ćutao i uzvratio je prozivke Habibu.

Upravo tada je pored njega prošao Habibov menadžer, Rizvan Magomedov, koji je nešto jače potapšao po leđima Danisa i poručio mu da se smiri.

On je na to reagovao burnije, a upravo u tom momentu je Habib primjetio da je došlo do sukoba između Danisa i njegovog menadžera, pa je i sam preskočio ogradu i napao Mekgregorovog trenera.

Uslijedila je opšta tuča u kojoj se nije znalo ko koga udara, pa su udarci razmijenjeni između Habiba i Danisa, ali je i Habibov trener nekoliko puta udario Mekgregorovog trenera u glavu.

This vid shows Khabib's Dominance MMA managing partner Rizvan Magomedov harassing Dillon Danis who pushes him away as Nurmagomedov notices the skirmish & jumps in to assist. Magomedov who can be seen in other videos scuffling with police trying to break up the brawl was arrested. pic.twitter.com/vP4iFiH219