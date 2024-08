Novinar prozvao Italijanku nakon predaje meča protiv alžirske bokserke

​I dok cijeli svijet optužuje bokserku Imane Kelif da je muško i da nije smjela da se takmiči na Olimpijskim igrama, te uzdižu Anđelu Karini i saosjećaju s njom, jedan alžirski novinar stao je u odbranu svoje sunarodnice koja je postala goruća tema!

Naime, izvjesni Dean Ami, koji doduše uglavnom prati fudbal, jedan je od rijetkih koji je stao na stranu Imane koja je za 46 sekundi pobijedila Italijanku.

Angela Carini — a disgrace to the Olympics. Refused to shake hands, took two strong punches and withdraws after one minute... Khelif is a woman and was the better fighter. Tahia Djazair. pic.twitter.com/2Z4518cA08