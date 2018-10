Nurmagomedov odbranio naslov prvaka u lakoj kategoriji UFC-a

Habib Nurmagomedov je gušenjem pobijedio Konora MekGregora i tako odbranio naslov prvaka u lakoj kategoriji UFC-a.

Rus je opravdao ulogu favorita u borbi godine jer nikada nije bio poražen u karijeri. S druge strane, MekGregor je osim šoua koji je posljednjih dana priređivao bio potpuno inferioran.

Nurmagomedov je od uvodnih minuta bio bolji borac što je na kraju pokazao kada je gušenjem zadržao pojas prvaka.

Borac porijeklom iz Dagestana vrlo emotivno je doživio uvrede koje su mu ovih dana uputili Irac i njegov tim, pa je nakon što je sudija prekinuo meč otišao u MekGregorov ugao kako bi nastavio obračun.

U sali je tada nastao opšti haos.

Srećom, incident nije dugo trajao, a nije bilo ni povrijeđenih.

Nakon današnje borbe Nurmagomedov na svome kontu ima 27 pobjeda iz isto toliko borbi dok je MekGregor na omjeru 24 borbe, 21 pobjeda i četiri poraza.

Dana White REFUSES to give Khabib Nurmagomedov lightweight belt after chaos following Conor McGregor win

The 30-year-old Russian beat the Irishman with a rear naked chose, but it was the scenes after the fight that will make the headlines#ufc #mma #sports #sportsfocusgroup pic.twitter.com/Mo3J1TskZV