O Džej Simpson ima rak

Legendarni Amerikanac, O Džej Simpson, koji je igrao američki fudbal u NFL-u danas je saznao da mu je otkriven kancer, prenose tamošnji mediji.

Simpson (76) koji je prethodno živio u Južnoj Floridi ima kancer prostate zbog čega je momentalno podvrgnut hemoterapiji u Las Vegasu.

Mada su mnogi mediji saopštili da je on na bolničkom liječenju, on je rekao svojoj porodici i prijateljima da to nije istina.

Isto kaže da će sa osmijehom dočekati mnoge prijatelje na predstojećem Superboulu u nedjelju.

Simpson je inače bio i priveden zbog navodne oružane pljačke u Las Vegasu. Živio je u San Francisku u mladosti, studirao na Univerzitetu Južna Kalifornija i osvojio Hajsman trofej za najboljeg koledž igrača 1968. godine. Postao je i član NFL Kuće slavnih i postao je prvi koji je uspio da osvoji 2.000 jardi u jednoj sezoni sa Bafalo Bilsima tokom 1973. godine.

U onome što je bilo kasnije poznato kao "Suđenje vijeka" u SAD, on je tokom 1995. godine oslobođen optužbi da je ubio bivšu ženu Nikol Braun Simpson i njenu prijateljicu Ronald Goldman.

U posebnom slučaju deceniju kasnije, osuđen je od strane suda u Las Vegasu na zatvorsku kaznu zbog toga što je predvodio pet muškaraca od kojih su dvojica bili naoružani u okršaju u jednom hotelu i kazinu u ovom mjestu.

Zbog toga je proveo čak devet godina u zatvoru u Nevadi, prenosi Telegraf.

