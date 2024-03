OK BiH nagradio Lanu Pudar i Elvedinu Muzaferiju

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine nagradio je bh. plivačicu Lanu Pudar i najbolju skijašicu Elvedinu Muzaferiju.

Izvršni komitet Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine je na svojoj 30. redovnoj sjednici razmatrao postignute rezultate, te je donesena odluka da se Lana Pudar i njen trenerski tim nagradi sa ukupno 10.000,00 KM za bronzanu medalju osvojenu na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

„Čestitamo olimpijki Lani Pudar, porodici, njenom trenerskom timu i Plivačkom savezu BiH na izvrsnim rezultatima krunisanim bronzanom medaljom na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u Dohi i želimo mnogo sreće u nastavku sezone“, saopšteno je iz OK BiH.

Takođe, Izvršni komitet Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine je razmatrao postignute rezultate i donio odluku da sa jednakim iznosom od 10.000 KM podrži pripreme i nastupe Elvedine Muzaferije u nastojanjima da ostvari što bolje rezultate u narednom periodu, a posebno na Zimskim olimpijskim igrama Milano Kortina 2026, te je uvrstio u Program plus OK BiH za najbolje sportiste OK BiH.

„Česititamo Elvedini, porodici, njenom trenerskom timu, klubu i Skijaškom savezu BiH, te upućujemo iskrene čestitke na odličnim rezultatima koji su obradovali cjelokupnu bh. sportsku zajednicu, ali i sve građane Bosne i Hercegovine“, dodaju iz OK BiH.

