OK BiH nastavio saradnju sa BH Telecomom

U prostorijama Olimpijskog komiteta BiH, generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman i potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH Milanko Mučibabić, su potpisali trogodišnji sponzorski ugovor.

Ceremoniji su prisustvovali članova Izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta BiH i marketinške agencije Maxima Sarajevo sa direktoricom Amelom Mehić koja zastupa Olimpijski komitet BiH.

Preko dvije decenije kompanija BH Telecom je ponosni partner i sponzor Olimpijskog komiteta BiH. Kontinuiranom podrškom i prisustvom, postali su neizostavni dio olimpijske porodice i Olimpijskog pokreta u BiH te svake uspješne sportske aktivnosti.

Podrška u proteklim godinama govori i to da je BH Telecom prepoznao u Olimpijskom komitetu BiH sportsku instituciju vrijednu i dostojnu strateškog partnerstva i saradnje i na tome je OK BiH zahvalan.

"Nemoguće je zamisliti bilo koji projekat OK BiH ili sportsko takmičenje u organizaciji OK BiH, a da BH Telecom nije dio te priče. Sigurni smo da će BH Telecom i u budućnosti biti dio našeg tima i da će nastaviti pomagati misiju OK BiH i na ovaj način promovisati olimpijske vrijednosti i ideale, te nesebično podržavati sportiste, sportske saveze BiH i sportski sistem u Bosni i Hercegovini kao i do sada", rekao je Milanko Mučibabić, potpredsjednik OK BiH.

"Izražavam zadovoljstvo jer je danas upriličena svečanost povodom potpisa ugovora i nastavka saradnje BH Telecoma i Olimpijskog komiteta BiH. BH Telecom je u dosadašnjem periodu, bio uz naš Olimpijski komitet i naravno, prirodno je da se naša saradnja nastavlja i da će naša saradnja vjerujem biti unaprijeđena dodatno i podignuta i na veći nivo. BH Telecom kao društveno najodgovornija kompanija u Bosni i Hercegovini s ponosom ističe da, kada je u pitanju saradnja sa Olimpijskim komitetom BiH, mi smo u dosadašnjem periodu, ja bih rekao investirali u krovnu organizaciju Olimpijski komitet, skoro pola miliona konvertibilnih maraka. Namjera je da u narednom periodu snažnije pomognemo Olimpijski komitet kako bi i na taj način doprinijeli stvaranju i kreiranju boljih uslova za naše sportiste i za ostvarivanje što boljih rezultata. Olimpijski komitet, naši sportisti, naši olimpijci, mladi sportisti koji dolaze će siguran sam, na najbolji način promovisati domovinu Bosnu i Hercegovinu i u biti mi kao društveno odgovorna kompanija to prepoznajemo i to je sastavni dio naše i vizije i misije poslovanja" rekao je Sedin Kahriman.