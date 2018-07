OK BiH zahvalio "Nezavisnim" na podršci

Delegacija Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine posjetila je danas redakciju "Nezavisnih novina" u Sarajevu u znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju naša dva kolektiva.

Krovna bh. sportski institucija i "Nezavisne novine" već skoro dva desetljeća uspješno zajednički učestvuju u realizaciji više projekata značajnih za društvenu zajednicu i sport u cjelini.

Tradicionalna manifestacija "Izbor najboljeg sportiste BiH" u organizaciji "Nezavisnih novina", pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH i uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH, svakako je jedan od najupečatljivijih pokazatelja uspješne saradnje. Tardicionalni partner manifestacije je Olimpijski komitet BiH čiji predsjednik i potpredsjednici svake godine učestvuju u radu stručnog žirija i svojim znanjem, iskustvom, stručnošću i autoritetom daju svoj nemjerljiv doprinos u realizaciji projekta koji promoviše najveće sportske uspjehe pojedinaca i kolektiva iz BiH.

"Olimpijski komitet BiH ponosan je na uspješnu saradnju sa kompanijom "Nezavisne" i duguje zahvalnost na podršci koju nam kontinuirano pružate. OK BiH i "Nezavisne" prepoznali su zajedničke interese u afirmaciji najboljih bh. ambasadora u svijetu, a to su van savake sumnje naši sportisti. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti naše zajedničko djelovanje jačati u intersu sporta i sportista iz svih krajeva naše zemlje", kazala je Suada Ramić, predstavnica OK BiH.

Uvažena gošća je zajedno sa kolegom Jasminom Hodžićem uposlenicima "Nezavisnih" poklonila i knjigu Olimpijski spomenar autora Branka Tomića.