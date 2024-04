O’Saliven: Nisam najbolji

Rijetki su sportovi u kojima postoji gotovo opšti konsenzus oko toga ko je najuspješniji svih vremena – Vejn Grecki u hokeju, Novak Đoković u tenisu, Roni O'Saliven u snukeru.

Makar je tako djelovalo do izjave koju je Roni ‘’Raketa“ dao za britanske medije na startu Svjetskog prvenstva koje se tradicionalno održava u šefildskom ‘’Krusiblu“.

U ovom kultnom izdanju O’Saliven se bori za svoju osmu titulu prvaka sveta, čime bi postavio rekord i osamio se na vrhu vječne liste ispred Stivena Hendrija. U tekućoj sezoni Roni je već osvojio prva dva turnira ‘’Trostruke krune“ – Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva i Masters. U oba slučaja to mu je bio osmi trofej na turniru i u oba slučaja je rekorder po broju osvojenih titula.

Djeluje da je sada došao red i na Svjetsko prvenstvo.

‘’Ne mislim za sebe da sam najbolji igrač snukera svih vremena. Jesam jedan od najboljih. Tu je i Stiven Hendri, Stiv Dejvis (osvojio šest svjetskih titula)… Moja karijera je drugačija. Oni su svoje uspjehe ostvarili tokom desetogodišnjeg perioda, dok sam ja skrenuo sa puta, pa se sabrao i vratio se pobjedama. Duže sam morao da igram da bih došao do njihovih uspjeha. To samo pokazuje da stvari koje se dešavaju daleko od stola mogu da utiču na vašu igru. Hendri i Dejvis nisu imali to – oni su sve skrojili da bi se fokusirali na snuker“, kaže Roni O’Saliven, prenosi Sport klub.

O’Saliven počinje takmičenje na Svjetskom prvenstvu u srijedu popodne, kada će mu rival biti Džekson Pejdž, 22-godišnji kvalifikant iz Velsa.

Roni je svoju prvu titulu u Šefildu osvojio kao 25-godišnjak još 2001. godine, a onda ju je osvajao 2004, 2008, 2012, 2013, 2020. i 2022. godine, kada je sa 46 godina postao najstariji svjetski prvak u istoriji snukera.

