O'Saliven otvorio dušu o drogi i alkoholu

Najbolji igrač snukera kojega je svijet ikada vidio, Roni O'Saliven otvorio je dušu o užasima droge i alkohola, koji su prijetili da mu odnesu život tokom mračnih šest ili sedam godina.

O'Saliven je sa sedam titula svjetskog prvaka poravnat na vrhu liste najvećih igrača ove igre zajedno sa Stefenom Henrijem. Međutim, zbog ostalih trofeja s pravom se smatra najboljim koji je zaigrao ovu plemenitu igru.

Ali, desetak mračnih godina prijetilo je da ga zauvijek odnese sa snuker stola, ali i s ovog svijeta. Poznato je već godinama koliko se drogirao i koliko je uživao u alkoholu pa je tako čak ostao bez titule na Irskom Mastersu 1998. godine jer je bio pozitivan na narkotike.

Sedmostruki prvak svijeta imao je dobro poznate probleme s pićem, drogama i depresijom. Na kraju je progovorio o svemu za "BBC Radio 4" u najavi svoje knjige "Nesalomivi".

How many celebrities have written 3 autobiographies by the age of 47 ? Ronnie O'Sullivan did it ! His new book "Unbreakable" is out today. Must be a good summer read. ➡️ https://t.co/ZbEj9kkAAh#UNBREAKABLE#RonnieOSullivan #Snooker pic.twitter.com/yD4uARYwo1