Objavljen dosad neviđeni snimak meča Mirka Filipovića u Sarajevu

Na YouTubeu je objavljena vrlo rijedak snimak bokserskog meča Mirka Filipovića.

MMA legenda i najveći hrvatski borac karijeru je započeo u amaterskom boksu. Bio je to njegov put prema K1 i slobodnoj borbi.

Snimak je nastao na turniru u Sarajevu, a Mirko je izgubio meč od domaćeg predstavnika Jasmina Sejdinovića. Cro Cop je u boksačkoj karijeri upisao 40 pobjeda i pet poraza.

"Ovo je vjerovatno jedini snimak jednog od Mirkovih boks mečeva dostupna na netu. Pretpostavlja se da je nastala u periodu između 1996. - 1998. godine", stoji u opisu videa.

Na snimku se pojavljuje i Stipe Drviš koji je proglašen najboljim tehničarem turnira. Godinama kasnije Drviš je postao Mirkov sparing partner i dio legendarnog, globalno poznatog Cro Cop tima.

Mirko je nedavno u razgovoru s novinarkom Index Sporta Deom Redžić u Podcast Inkubatoru ispričao anegdotu iz perioda s kraja 90-ih, kada je dobio poziv da sparinguje sa slavnim bokserom Vladimirom Kličkom, bivšim svjetskim prvakom i osvajačem zlatne olimpijske medalje iz Atlante 1996. godine.

"Mislim da je to bilo 1998. godine, kada me Kličkov menadžer i trener pozvao na sparing. Ne sjećam se za koji meč smo se spremali, znam da je Kličkov protivnik bio ljevak i kontraš. Kličko me prebio, nisam tu imao što tražiti, ali pružao sam dobar otpor. Krajem treće runde me razljutio, poludio sam i počeo ga udarati, a jednim udarcem 'štrajfao' sam ga po kacigi. Kličko se htio izmaknuti i pao je na guzicu. Nije pao od udarca, ali to njegov trener nije vidio pa je prekinuo trening. Ispalo je da sam ga nokautirao, ali to nije istina", rekao je Mirko.

(index.hr)