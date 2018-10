Objavljen novi video tuče: Mekgregor kriv za haos u oktagonu

Osam dana nakon borbe vijeka između Habiba Nurmagomedova i Konora Mekgregora izašao je novi video koji jasno pokazuje da je Irac prvi napao članove Habibovog tima, ali u kojem se vidi i način na koji je u tuči učestvovao Asadula Emiragaev.

Habib je porazio Mekgregora nakon što je Irac predao borbu u četvrtoj rundi, a nakon borbe uslijedio je pravi haos pošto je Rus krenuo u obračun s članovima protivničkog tima, preskočio je ogradu i nasrnuo je na Dilona Denisa.

Neredi van ringa, očekivano, izazvali su opšti haos i u oktagonu, a tu su u masovnoj tuči učesvovali sam Mekgregor koji je prvi napao jednog člana Habibovog tima, ali i Asadula Emiragaev koji je žestoko uzvratio Ircu.

Asadula Emiragaev je Habibov prijatelj iz djetinstva, a na video klipu se jasno vidi da je preskočio ogradu i da je u više navrata udario Mekgregora.

Unseen footage from the Conor-Khabib fight



(via @iPratikTech) pic.twitter.com/j9Bn47eBSg