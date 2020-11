Objavljen širi spisak bh. odbojkaša za kvalifikacije za Evrovolej

Ifet Mahmutović, selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije BiH, objavio je širi spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Bh. odbojkaši će se za svoj plasman na Evrovolej boriti u grupi sa Danskom, Sjevernom Makedonijom i Turskom.

Zbog pandemije izazvane COVID-19 virusom, sistem kvalifikacija je promijenjen pa će tako svoj put bh. reprezentacija početi turnirom u Danskoj (od 7. do 10. januara), te Sjevernoj Makedoniji (od 14. do 17. januara). Pripreme će početi sredinom decembra i trajaće sve do odlaska u Dansku na prvi kvalifikacioni turnir.

Na spiku se nalaze, tahničari: Rusmir Halilović (GFCA VB/Francuska), Žarko Kisić (MOK Jedinstvo Brčko), Luka Šormaz (OK Mladost Brčko), Željko Čorić (Tours VB/Francuska), Armin Fejzović (OK Kakanj 78); primači servisa: Amar Sokolar (OK Mladost Brčko), Andrija Divljan (OK Mladost Brčko), Sanjin Bezdrob (OK "Bosna" Sarajevo), Andrej Ristić (Conad Reggio Emilia/Italija), Armin Mustedanović - bez kluba, Nenad Šormaz (Al Moj club/Saudijska Arabija), Asmir Hukičević (Al Adalah club/Saudijska Arabija);

Korektori: Nemanja Bozić (Al Faisaly/Saudijska Arabija), Emir Makaš (OK Bosna Sarajevo), Marko Milovanović (Martigues Volley Ball Lnv/Francuska), Milan Pepić (OK Partizan Beograd), Adi Osmanović (Akkus Bld/Turska), Đorđe Knežević (OK Ljubinje Bankom Ljubinje), srednji blokeri: Marko Kljajić (OK Borac Banjaluka), Azur Eminović (OK Mladost Brčko), Almir Čolo (OK” Mladost Brčko) Tihomir Gajić (OK Mladost Brčko), Hasan Hadžić (OK Bosna Sarajevo), Kenan Merdanović (OK Bosna Sarajevo), Dejan Jocić (MOK Jedinstvo Brčko), Miloš Popović (OK Borac Banjaluka);

Libero: Rastko Kosjerina (OK Ljubinje Bankom Ljubinje), Damir Mehmedović (OK Bosna Kalesija Kalesija), Mlađan Lukić (OK Mladost Brčko), Davor Dominković (HOK Domaljevac Domaljevac), Radoslav Janjić (OK Maglić Foča), Milan Mitrinović (OK Borac Banjaluka).