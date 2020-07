Objavljen spisak bh. odbojkašica za juniorsko EP

Selektor ženske juniorske reprezentacije BiH Natmir Buljubašić objavio je spisak odbojkašica za pripreme za predstojeće Evropsko prvenstvo za juniorke 2020. godine. koje će se igrati od 19. do 31. avgusta u Zenici.

Na spisku se nalaze, tehničari: Irena Vukoje (ŽOK ,,Bimal-Jedinstvo” Brčko), Amina Halilović (OK ,,Sloboda” Tuzla), Katarina Marić (ŽOK ,,Radnik” Bijeljina), Leonarda Šaravanja (HOK ,,Čapljina” Čapljina);

Primači servisa:

Amina Buljubašić (ŽOK ,,Smeč” Lukavac), Anastazija Čelar (OK ,,Troglav” Livno), Sara Glibić (OK ,,HE na Drini” Višegrad), Milica Bojović (OK ,,Hercegovac” Bileća), Ana Marija Topalović (OK ,,Željezara” Zenica), Nastja Ilić (OK ,,Sloboda” Tuzla);

Korektori: Uma Nuhbegović (OK ,,Ort-Centar” Sarajevo), Manuela Dragović (OK ,,Bimal-Jedinstvo” Brčko), Katarina Popić (OK ,,Brčko-DN” Brčko)

SREDNJI BLOKERI:

Sara Garić (OK ,,Troglav” Livno), Adijata Obarčanin (OK ,,Goražde” Goražde), Sara Marković (UOK ,,BL-Volley” Banja Luka), Tijana Perković (ŽOK ,,Igman” Ilidža);

Libero: Nikolina Albijanić (OK ,,Hercegovac” Bileća), Neira Joldić (OK ,,Ort-centar” Sarajevo).