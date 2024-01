Obračun Jovovića i Podraščanina

Navikli su godinama da igraju sa iste strane mreže u reprezentativnom dresu, a večeras će morati da budu u protivničkim taborima. Pauze za odbojkaše u Italiji nema, pa već trećeg dana nove godine možemo da uživamo u okršaju dva srpska igrača Nikole Jovovića i Marka Podraščanina, koji brane boje Verona i Trentina.

Njihovi timovi sastaće se večeras od 20.30 u četvrtfinalu Kupa Italije. Ovo je eliminacioni duel, a ko pobijedi učestvovaće na Fajnal-foru, koji je na programu 27. i 28. januara u Bolonji.

Trentino već dugo čeka trofej u ovom takmičenju. Posljednji je osvojio 2013. godine - bio je to drugi uzastopni, a treći u Kupu u posljednje četiri godine. Poslije toga je počeo dugačak post, koji traje i dalje. S obzirom na to da su Podraščanin i drugari u odličnoj formi i da cijele sezone igraju sjajno u svim takmičenjima, sada imaju prilično velike šanse da dođu do tog trofeja poslije 11 godina.

Prva prepreka im je ekipa Verone, u kojoj na poziciji dizača igra Nikola Jovović. Ta dva tima su se već srela u trećem kolu prvenstva Italije i tada je Trentino slavio maksimalnim rezultatom. Ekipa iz Trenta je aktuelni šampion Italije, trenutno drži vodeće mjesto u domaćem prvenstvu (skor 11-1), neporažena je i u Ligi šampiona, pa je sasvim logično i favorit na današnjem susretu. Verona je na osmom mjestu u Superligi sa polovičnim skorom 6-6.

Za Podraščanina biće ovo 15. učešće u Kupu Italije - tri puta se radovao zbog pobjede. Bilo je to 2009. se Lubeom i 2018. i 2019. sa Peruđom. Četvrti pehar će pojuriti kao kapiten Trentina.

U preostalim utakmicama sastaju se Monca - Lube, Pjaćenca - Milano i Peruđa - Modena. Trofej brani Pjaćenca koja je prošle godine napravila veliko iznenađenje - prvo savladala Peruđu, a onda u finalu i Trentino.

