Od Doma za nezbrinutu djecu do bokserskog ringa: Životni put Tomislava Vukomanovića

Boks predstavlja jedan od najzahtjevnijih i tehnički najkompleksnijih sportova. Borba u ringu nije samo fizički okršaj, već i mentalna igra. Bokseri moraju da budu izuzetno disciplinovani, fokusirani i spremni da se prilagode svim izazovima na borbenom polju.

Disciplina koja se stekne kroz godine napornih treninga, rada na sebi i posvećenosti sportu, prenosi se na sve sfere života. On nije samo borac u ringu, već i van njega - u svakom koraku, u svakoj odluci, u svakom izazovu koji život donese. Jedan od njih je i Banjalučanin Tomislav Vukomanović. Iako se život nije uvijek smiješio Vukomanoviću, on je uspio postići izvanredne uspjehe u sportu i istovremeno postati primjer u društvu.

„Sport je definitivno to što je moj životni tok odvelo u pravcu na kojem se sad nalazim i svu zahvalnost dugujem samo i isključivo sportu“, kazao je on u razgovoru za „Nezavisne“.

Od najranijeg djetinjstva, Vukomanović je bio stanovnik Doma za nezbrinutu djecu „Rada Vranješević“ u Banjaluci. Bez obzira na teške životne okolnosti, uvijek se isticao kao primjeran učenik, koji je nagrađivan ne samo za akademske uspjehe već i za svoje ponašanje.

„U domu se nalazim od samog rođenja. Definitivno mi je bila otežavajuća okolnost jer sam imao dosta ograničenja i mnogo birokratskih prepreka kada sam trebao da se takmičim, izlazim iz doma, putujem u drugu opštinu, a da ne pominjem prelazak državne granice, ali uz pomoć mog trenera i pravne službe doma uspješno smo prevazilazili te prepreke“, priča Tomislav.

Uspješan sportista, uzoran student i poliglota. To pokazuje samo djelić njegove sposobnosti da se nosi sa različitim izazovima.

„Ključna je disciplina, a zatim i radikalna upornost. Sve drugo je propratno ali bez discipline i upornosti ništa ne bih postigao, a za tu disciplinu sam zahvalan opet svom treneru koji je cijeli život u uniformi, tako da sam i ja od malih nogu uz njega stekao tu vojnu disciplinu ali u civilnom životu“.

Vukomanovića očekuje veliki meč te, kako on ističe, prilika koja se ne smije propustiti. U pitanju je borba koja će se raditi 12. jula u Banjaluci za WBC „YOUTH INTERCONTINENTAL“ titulu, a njegov protivnik je iskusni Ukrajinac Mykyta Alistratov koji u ringu ima preko 140 amaterskih mečeva u boksu, te devet pobjeda u profesionalnom boksu sa pet nokauta i sa dva neriješena meča. Ukoliko Tomislav dođe do ove titule biće po prvi put u istoriji banjalučkog boksa da je to nekome pošlo za rukom.

