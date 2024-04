Od ljubitelja nacije, do najomraženije osobe: Ko je bio OJ Simpson?

Priča o OJ Simpsonu nešto je vrijedno filma koji bi obuhvatio njegov cijeli život. Jer teško da je u istoriji bilo čovjeka kojeg je u jednom trenutku njegov narod toliko obožavao, a onda samo odjednom, praktički idućeg dana, u jednakoj mjeri zamrzio.

Bio je sjajan sportista, zapravo nevjerovatan. Jedan od najboljih u sedamdesetim godinama prošlog vijeka. I to ne samo u američkom nogometu, nego sportista uopšteno.

Fantastičan sportista, zarazan osmijeh, neopisiva harizma

Atleta fantastičnih predispozicija, u potpunosti posvećen onome što radi, a sve je to radio s jednim ogromnim šarmom kojim je kupio ljude te osmijehom na koje su rijetko koje žene ostajale ravnodušne. Jednostavno, bio je pravi ljubimac nacije.

Bio je najbolji u onome što je radio, hvatao je lopte lakoćom, a onda bi tek uslijedile njegove fantastične kretnja, kombinacija brzine, brzih promjena smjera i osjećaja kako prevariti odbranu. U četiri od svojih 11 sezona bio je čovjek s najviše osvojenih jardi. Jednostavno, bio je onaj kojem samo treba dati loptu i odradiće sve dalje sam.

Zbog toga su ga suigrači i navijači obožavali, a protivnici neizmjerno cijenili.

Nakon karijere ostao je jednako uspješan i popularan

Zbog toga ne čudi što je odmah nakon sportske karijere uspio biti jednako popularan i uspješan. Pojavljivao se u raznim emisijama, od njega su se tražile sportske analize, a bio je i vrlo tražen kao glumac. Sam je odabrao raditi uglavnom komedije i dobro je pogodio. Uostalom, ako ste premladi da ga znate kao sportaša, Nordberg iz Golog pištolja vam nije promakao.

Što se dogodilo tog 12. juna 1994. godine ipak će zauvijek ostati misterij.

Dva mrtva tijela i samo jedan osumnjičeni

Tijela Nicola Brown Simpson i Rona Goldmana pronađena su s višestrukim ubodima noža, u dvorištu kuće Nicole Brown, tada već bivše Simpsonove supruge.

Par dana kasnije, Simpson je prvi put priveden, a nakon saslušanja su detektivi izdali prijedlog da ga se uhapsi i optuži za dvostruko ubistvo.

Nakon toga je uslijedila poznata potjera, budući da je OJ pokušao pobjeći policiji, ali u tome nije uspio. Prije toga je ostavio pismo, koje je protumačeno kao posljednje pismo samoubojice.

Ford Bronco u kojem je bio Simpson, na kraju je zaustavljen, a on je priveden nakon što je još 45 minuta proveo u vozilu. Bijeg i gore spomenuto pismo nisu bili dijelom kasnijeg suđenja.

Suđenje je ukupno trajalo gotovo godinu dana. Započelo je u novembru 1994. godine, optužnica je pročitana u januaru 1995., a oslobađajuća presuda pročitana je u oktobru.

Kraj raznih dokaza i svjedočenja, koja uglavnom nisu išla Simpsonu u prilog, vjeruje se kako je jedan od ključnih dokaza bio potez Simpsonovog advokatskog tima, u kojem je unutar sudnica isprobao rukavice pronađene na mjestu zločina, a koje nisu pristajale njegovim rukama, odnosno bile su male.

Taj trenutak po mnogima je jedan od najapsurdnijih trenutaka u istoriji američkog sudstva, ponajviše jer je većina ostalih dokaza jasno ukazivala na Simpsona kao počinitelja kaznenog djela.

Serija gotovo jednako popraćena kao i samo suđenje

O OJ-u, kao što je gore predloženo, film još nije snimljen, ali njegovo suđenje bilo je nešto što se pratilo u cijelom svijetu, a u Americi je kroz gotovo cijelu 1995. godinu bilo glavna svakodnevna tema.

To je iskoristio FX kanal te je 2016. godine objavio seriju The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, koja je odmah postala hit, a Simpsona je glumio oscarovac Cuba Gooding Jr.

Tamo je još jednom ispričano sve što je poznato, a scene iz sudnice odglumljene su u potpunosti detaljno kao ono što se u stvarnosti dogodilo. I nije se među građanima pojavila simpatija ili vjera da OJ nije kriv.

Kako su dokazivale i ankete kroz godine, velika većina Amerikanaca ostala je uvjerena kako je OJ ubica svoje supruge i njegov ljubavnika. Zbog svega toga on se nikad nije uspio vratiti u javni život, nego je omražen i isključen od svih osim ponekih TV kanala, koji su mu dali priliku da iznese svoju priču. Uostalom, znali su da će OJ uvijek biti ime koje će izazvati interes pa su to koristili. A on je bezuspješno pokušavao oprati svoje ime, u čemu sudska presuda prema kojoj nije kriv zapravo nije niti malo uspjela.

Nije mu pomogla niti osuda iz 2008. godine, kad je dobio 33 godine zatvora radi oružane pljačke. Izašao je nakon što je odslužio devet te je ponovno iskoristio nekoliko prilika pred TV kamerama govoriti o onome što je doživio, prenosi N1.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.