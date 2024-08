Odbili da podijele zlato, evo ko je na kraju zažalio

Zanimljiva situacija desila se sinoć na stadionu Francuska na finalu skoka uvis.

Svi su mislili da će se ponoviti situacija iz Tokija gdje su Mutaz Baršim iz Katara i Đanmarko Tamberi podijelili zlato.

Na sinoćnjem finalu Novozelanđanin Hamiš Ker i Amerikanac Šelbi Mekjuan bili su izjednačeni. Obojica su preskočili 2,36, a predhodno su imali dva rušenja, tako da su mogli da se dogovore da podijele zlato. Ipak, na iznenađenje mnogih do dogovora nije došlo, pa su krenuli u dodatne skokove. Na kraju slavio Novozelanđanin nakon što je ponovo preskočio 2,34.

Iako je prvobitno bilo objavljeno da je Amerikanac odbio podjelu zlata, kasnije su potvrdili da je odluka bila obostrana.

„Razgovarali smo jedan s drugim, a on je predložio da skačemo za zlato. Ja sam bio u potpunosti za to. On je to prvi predložio, a ja sam se složio. U jednom trenutku sam postao umoran i možda bih ipak prihvatio podjelu, ali poštovao sam dogovor“, rekao je Mekjuan.

Ker je na kraju bio presretan.

„Bio je to poseban trenutak za skok uvis. Ispisali smo istoriju na drugačiji način. Bio bih ponosan da sam završio kao drugi poslije dodatnih skokova – vjerovatno ponosniji nego da sam podijelio zlato, znajući da se to već dogodilo. To je za mene bilo najvažnije“, naglasio je Ker.

