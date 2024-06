Odbio da pozdravi rivala pa ga opsovao: Ubrzo je brutalno ponižen (VIDEO)

Američki UFC borac Riki Tursios teško je poražen od Meksikanca Raula Rosasa Juniora na UFC događaju u Luivilu.

Mladi borac je došao do pobjede "gušenjem", natjerajući protivnika da "tapka", odnosno da se preda.

Mnogi vjeruju da je Tursios dobio ono što je zaslužio, s obzirom da je pred početak borbe odbio da se pozdravi s rivalom, dodirujući rukavice, iako je to česta praksa.

Umjesto toga, opsovao je Meksikanca i odmah započeo borbu, a tako je samo dodatno motivisao sjajnog tinejdžera.

Borba je prekinuta u drugoj rundi, kada se Tursios predao.

If your teenage opponent goes to touch gloves and instead you scream "f*ck you" and throw a headkick, you better be 1000% sure you are going to win the fight. Raul Rosas Jr. finishes Ricky Turcios in the second round at UFC Louisville pic.twitter.com/lgFN2Pa7Ki