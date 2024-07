Odbojkaši Srbije krenuli u Pariz: Nakon 12 godina na OI

Danas su sa beogradskog aerodorma ,,Nikola Tesla” na Olimpijske igre u Pariz ispraćeni srpski odbojkaši.

Odbojkaši Srbija vratili su se na Olimpijsku scenu nakon 12 godina. Sjajnim igrama u Ligi nacija osigurali su plasman na najveće planetarno sportsko takmičenje.

Selektor Igor Kolaković je za odbojkaški olimpijski turnir odabrao sljedeći sastav: Vuk Todorović, Nikola Jovović, Aleksandar Atanasijević, Dražen Luburić, Milorad Kapur, Marko Podrašćanin, Petar Krsmanović, Aleksandar Nedeljković, Uroš Kovačević, Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Nemanja Mašulović.

Kao i prije 12 godina na Igrama u Londonu, mušku reprezentaciju predvodiće selektor Igor Kolaković.

,,Što se tiče onoga što smo uradili u prethodnom periodu, to sada ostavljamo iza nas. Probaćemo da igramo najbolje moguće. Moramo da budemo fokusirani na svaku utakmicu, od prve do poslednje u grupi. Turnir je jako težak, i tu su najbolji timovi sveta. Imamo priliku i da se borimo sa timovima koji su ispred nas, to su otvorene utakmice, a mi želimo da se pokažemo najbolje što možemo“, izjavio je selektor Igor Kolaković

Po drugi put na Olimpijskim igrama nastupiće i kapiten Uroš Kovačević, kao i Aleksandar Atanasijević, ali i Marko Podraščanin.

,,Bilo je jako teško izboriti vizu za Pariz i stvarno mislim da smo zaslužili da se nađemo tamo, jer nismo bili ni u Riju, a ni u Tokiju. Zaista sam srećan i prezadovoljan što možemo da krunišemo reprezentativnu karijeru Olimpijskim igrama. Možda idemo kao autsajderi, ali se nadamo najboljem“, izjavio je kapiten muške odbojkaške reprezentacije Srbije Uroš Kovačević

Uroš Kovačević osvrnuo se i na sam turnir, kao i na sistem takmičenja.

,,Turnir je jedan od najlakših, faktički sa tri utakmice već si u četvrtfinalu. I baš zato, mi kao autsajderi želimo da dobrom igrom dođemo do četvrtfinala, a posle može svašta da se odigra“.

Po drugi put na Olimpijskim igrama nastupiće i Marko Podraščanin.

,,Zaista mi je čast i privilegija što sam ponovo deo olimpijskog tima. Uspeli smo da se plasiramo sasvim zasluženo, a naredni cilj nam je da se plasiramo u četvrtfinale. Možda idemo kao autsajderi, ali baš zato imamo motiv, i da se vratimo kući sa osmehom“, istakao je Marko Podraščanin

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u A grupi sa Francuskom, Kanadom i Slovenijom, a prvi meč u dvorani „Južni Pariz 1“ odigraće protiv olimpijskih šampiona, reprezentacije Francuske u nedelju od 17 časova. Srbija će u 2. kolu, 30. jula igrati protiv Slovenije, a u posljednjem, 3. kolu, protiv Kanade, 3. avgusta.

Plasman u četvrtfinale izboriće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz tri grupe, kao i dvije najbolje trećeplasirane selekcije.

