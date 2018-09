Odbojkaši Srbije nastavljaju takmičenje na SP

Odbojkaši su ostavili srce na terenu i svaka im čast. Odigrali su agresivno, a samo tako i mogu da pobjede Rusiju, jednog od pretendenata na medalju, rekao je Nikola Grbić, selektor Srbije, nakon pobjede nad Rusijom u posljednjem kolu prve faze Svjetskog prvenstva u Italiji i Bugarskoj.

Srbija je u utorak naveče u Bariju u petom kolu C grupe savladala Rusiju sa 3:2 (25:21, 24:26, 25:17, 22:25, 15:12).

"Reči su suvišne, igrači su dali veliku energiju, borili se, verovali i uradili sve i više nego dobro. Bili smo maksimalno agresivni, posebno na servisu, u napadu bez straha. Momci su ostavili srce na terenu i svaka im čast. To je naš kolektivni duh, i oni koji su izlazili iz igre nastavili su da bodre i daju energiju onima koji su u igri. Ovo je ekipna pobeda, ja treniram fantastične momke. Pokazali su da mogu da se nose sa najjačim ekipama na svetu", rekao je Grbić.

Odbojkaš Aleksandar Atanasijević istakao je važnost pobjede nad Rusijom.

"Vrlo važna pobeda jer ćemo u narednu fazu preneti dosta bodova. Moramo ovu energiju da prenesemo u naredne utakmice i da se domognemo fajnal siksa, koji je naš primarni cilj. Nije važno ko nam je protivnik, sve ekipe igraju dobro, ne postoje favoriti, ali uz ovaj pristup ne treba nikoga da se plašimo", rekao je Atanasijević, jedan od najboljih igrača Srbije, koja će sutra igrati sa Francuskom.

Odbojkaši Srbije završili su takmičenje u C grupi na drugom mjestu sa 12 bodova i nastavljaju takmičenje u Varni, gdje će se od 21. do 23. septembra igrati mečevi H grupe, druge faze takmičenja. Srbija je prenijela sve bodove iz C grupe, baš kao i Poljska, koja je u prvoj fazi sakupila 15 bodova i prva je na tabeli. U H grupi još su Francuska, s kojom će Srbija igrati sutra, sa 11 bodova i Argentina koja ima šest bodova.

Osim pomenute četiri reprezentacije takmičenje nastavljaju Italija, Holandija, Rusija i Finska u E grupi (igraće u Milanu), u F grupi (Bolonja) su Brazil, Belgija, Slovenija i Australija, a u G grupi (Sofija) selekcije SAD, Irana, Bugarske i Kanade.

Pobjednici grupa i dvije najbolje drugoplasirane selekcije plasiraće se u treću fazu u kojoj će šest ekipa žrijebom biti svrstano u dvije grupe. Igraće se po jednostrukom bod sistemu, a po dvije najbolje selekcije iz grupa će izboriti polufinale.