Odbojkaši Srbije stižu u Pale

Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije danas stiže u Pale, gdje će se pripremati do 15. jula za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre i za Evropsko prvenstvo.

Na spisku selektora Nikole Grbića su Nikola Jovović, Aleksa Batak, Aleksandar Atanasijević, Dražen Luburić, Božidar Vučićević, Neven Majstorović, Nikola Peković, Srećko Lisinac, Petar Krsmanović, Aleksandar Okolić, Stevan Simić, Uroš Kovačević, Marko Ivović, Nemanja Petrić, Lazar Ćirović i Miran Kujundžić. Na pripremama će biti i Marko Podraščanin i Milan Katić, koji će raditi po posebnom programu s obzirom na to da se oporavljaju od povreda.

Odbojkaši Srbije se pripremaju za turnir C grupe Interkontinentalnih kvalifikacija za OI 2020, koji će se odigrati od 9. do 11. avgusta u Italiji, kao i za EP, koje će se igrati od 12. do 29. septembra u Sloveniji, Belgiji, Holandiji i Francuskoj.

U Palama će sve biti u znaku odbojke, jer je sinoć u dvorani "Peki" prvi trening trebalo da odrade odbojkašice Srbije, svjetske i evropske prvakinje i olimpijske vicešampionke. One će se u Palama za kvalifikacioni olimpijski turnir i EP pripremati do 18. jula.