Odbojkašica Milana Božić: Hoću u profesionalke

Cilj mi je da u što skorije vrijeme zaigram u nekom profesionalnom klubu, u kojem ću moći još više napredovati i raditi na sebi, kaže Milana Božić (18), jedna od najtalentovanijih bh. odbojkašica i prvotimka Kule iz Gradačca.

Premijerligaš iz Gradačca već godinama se nalazi pri vrhu bh. odbojke, a i ove igra sjajnu sezonu. Nakon osvojenog Kupa Federacije BiH, Gradačanke su igrale finale Kupa BiH, gdje su poražene od ekipe Bimal Jedinstva, a ostvarile su plasman i u polufinalne plej-ofa, gdje će ponovo ukrstiti koplja s neprikosnovenim Brčankama.

"Možemo reći da smo postignutim rezultatima ispunili ciljeve. Pobjedom u polufinalu Kupa BiH protiv Banjaluke (3:2) smo pokazale šta znači biti tim, s obzirom na to da smo gubile 2:0. Finale protiv Jedinstva je bio veliki izazov za nas, ali i sam ulazak u finale je uspjeh, s obzirom na to da na početku sezone to i nije bilo toliko realno. Uspjele smo ući i među četiri najbolje ekipe u državi i sada nam predstoje novi dueli protiv Brčanki. Ja jedino što mogu obećati jeste da ćemo se boriti do kraja bez obzira na protivnika sa druge strane mreže", ističe Božićeva, koja igra na poziciji tehničara.

Iako je kao djevojčica obožavala igrati fudbal, nakon jedne odgledane utakmice na TV-u zaljubila se u odbojku. Ljubav prema ovom sve masovnijem sportu u BiH rasla je iz dana u dan, a danas ova sjajna osamnaestogodišnjakinja iz Modriče spada u red najvećih odbojkaških bisera u BiH, iako je tek u posljednje tri-četri godine krenula s ozbiljnim treninzima.

"Kao mala gledala sam neku utakmicu na TV-u i od tada sam roditelje molila da upišem odbojku, mada su mi oni govorili da sam premlada za sport. Nakon nekoliko godina u četvrtom razrednu osnovne škole dobili smo neku anketu, da je ispunimo ako želimo na odbojku. Tada sam dobila pristanak i krenula trenirati", priča danas jedna od najboljih odbojkašica na svojoj poziciji i dodaje:

"Za pionirsku reprezentaciju sam zaigrala sa 14 godina, sa 15 sam bila kapiten kadetske selekcije, a sa 16 sam već dobila poziv u seniorsku reprezentaciju BiH. Za mene je bila izuzetno velika čast biti dio tog tima. Ove godine sam dobila priliku i da odigram jednu od presudnih utakmica, koja nas je dijelila od EP. Nažalost, nismo uspjele protiv Rumunki, a tu sam zapravo uvidjela kako je igrati za istinski tim."

Talentovana Milana završna je godina srednje škole i polako se sprema za maturu. Nema puno vremena za druge hobije kao prije, ali vjeruje kako će sve obaveze na svim poljima ispuniti.

"Svjesna sam da sve zahtijeva svoje vrijeme od sporta, porodice, škole pa do prijatelja, ali smatram da ću uz dobru organizaciju sve postići. Školi posvećujem dosta vremena, a što se tiče odbojkaške budućnosti, želja mi je igrati iz godine u godinu u boljem timu, vjerujem da ću trudom i radom uspjeti u nekom profesionalnom klubu", zaključila je Božićeva.