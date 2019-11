Odbojkašice BL voleja igraju prvu domaću utakmicu u MEVZA ligi

Odbojkašice Banjaluka voleja s nestrpljenjem čekaju nedjelju (19 časova) i prvu domaću utakmicu u Srednjoevropskoj ligi, a rival u petom kolu biće im zagrebačka Mladost.

Banjalučanke iz tri utakmice imaju jedan bod, ali vjeruju da u dvorani "Borik" mogu popraviti bodovni saldo.

"Najbolje smo odigrali protiv Kalcita iz Kamnika, prvoplasirane ekipe u ligi. U odnosu na utakmice protiv Bimal Jedinstva i ekipe Kaštela, odigrali smo maksimalno rasterećeno i mislim da je to bio razlog dobre igre. Iako je došlo do određenih turbulencija u timu, uspjeli smo to da nadoknadimo angažovanom igrom i sve djevojke koje su dobile priliku odigrale su iznad očekivanja. Očekujem da u nedjelju odigramo bar približno kao što smo igrale u Kamniku i da pred našom publikom pokažemo da je BL volej respektabilna ekipa ne samo u BiH, već i u regionu. Ako odigramo hrabro i ako napadnemo servisom, ishod utakmice će biti pozitivan", rekla je Radmila Marković, trener BL voleja, i istakla da su sve ekipe u ligi kvalitetne i da nema prostora za greške i neangažovanost tokom mečeva.

Banjalučanke igraju bez Ukrajinke Olje Uglenko, s kojom je nedavno sporazumno raskinut ugovor, a u ekipu bi trebalo da se vrati Jovana Kovačević, koja je sanirala povredu.

Protiv Mladosti se dosta očekuje od Milice Šorak, koja je sa 23 poena bila prvi poenter prethodne utakmice.

"U Sloveniji smo pokazale da možemo da pariramo svim ekipama u ligi, takođe ta utakmica nam je dala vetar u leđa za dalje takmičenje. Prvi put smo domaćini, to me raduje i jedva čekamo da nastupimo pred banjalučkom publikom i pružimo dobar meč. Na treninzima ispravljamo greške iz prethodnih utakmica i trudimo se da energija bude što bolja kako bismo je prenijeli na utakmice", rekla je Šorakova.

Da tim može bolje igrati ističe i njena saigračica Milica Ivković, ali i kaže da je ekipa nova i da treba vremena da se uigra. Vjeruje u dobar nastup protiv Zagrepčanki.

"Ekipa posjeduje veliki kvalitet i dobar znak je da se iz utakmice u utakmicu vidi napredak. Svaka djevojka jedva čeka da pokaže ljubiteljima odbojke šta smo uradili. Mislim da u nedjelju treba da pokupimo još koji bod i mislim da to možemo", rekla je Ivkovićeva.

Parovi 5. kola

Petak: Bimal Jedinstvo - Branik (19), subota: Gen I volej Nova Gorica - Kaštela (19), nedjelja: Banjaluka volej - Mladost (19).

MEVZA

1. Kalcit volej 4 4 0 12-3 380:320 12

2. Nova KBM Branik 4 3 1 9-4 314:263 9

3. Bimal Jedinstvo 3 2 1 7-4 255:227 6

4. Mladost 4 1 3 6-10 351:341 3

5. GEN-I volej 3 1 2 4-7 223:261 3

6. Kaštela 3 1 2 4-8 219:260 2

7. Banjaluka volej 3 0 3 3-9 220:290 1

Brčanke love treću pobjedu

Nakon velike pobjede u prošlom kolu u Zagrebu protiv Mladosti (3:1), odbojkašice Bimal Jedinstva danas nastavljaju takmičenje u regionalnoj MEVZA ligi. Pred Brčankama je utakmica 5. kola protiv ekipe Nova KBM Branik iz Maribora. Biće ovo duel trenutno trećeplasirane i drugoplasirane ekipe na tabeli i prilika da bh. šampionke dođu do treće pobjede i naprave novi veliki korak ka plasmanu na završnicu Srednjeevropske lige. (E.S.)