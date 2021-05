Odbojkašice BiH idu po trofej Srebrene lige

Odbojkašice Bosne i Hercegovine su se nakon istorijskog plasmana na Evropsko prvenstvo ponovo okupile u Kaknju, gdje će se pripremati za turnire CEV Srebrene lige koji će se odigrati u Zenici.

Najbolje odbojkašice Bosne i Hercegovine će ostati u Kaknju do 27. maja nakon čega će se u Zenici susresti sa reprezentacijama Latvije, Estonije i Portugala u okviru dva turnira koja će se igrati u periodu od 28. do 30. maja, te od 1. do 3. juna.

Nakon završetka turnira, dvije prvoplasirane ekipe će osigurati nastup na final fouru koji se igra u Sloveniji u Mariboru.

Raspored mečeva turnira u Zenici:

28. maj BiH – Latvija 17 časova Estonija – Portugal 20

29. maj Latvija – Portugal 17 BiH – Estonija 20

30. maj Estonija – Latvija 17 Portugal – BiH 20

1. jun Estonija – Portugal 17 BiH – Latvija 20

2. jun Latvija – Portugal 17 BiH – Estonija 20

3. jun Estonija – Latvija 17 Portugal – BiH 20