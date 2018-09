Odbojkašice Srbije oduševljene prijemom u Banjaluci

Odbijkašice Srbije gromoglasnim aplauzom su pozdravljene u Banjaluci nakon pobjede nad reprezentacijom Bugarske u pripremnom meču za Svjetsko prvenstvo, a nisu krile oduševljenje prijemom u gradu na Vrbasu.

“Bilo je super, sama ideja da se u Banjaluci odigra utakmica je divna i nama je zadovoljstvo i velika čast da se nalazimo ovdje. Nadam se da će biti jošbprilike da se družimo”, rekla je Brankica Mihajlović, jedna od najboljih odbojkašica Srbije, koja je rođena u Brčkom.

Tijana Bošković, djevojka koja je karijeru počela u RS, takođe, je zadovoljna podrškom sa tribina "Borika".

“Presrećna sam što smo imale priliku da igramo u RS, jer sam ja sa ovih prostora. Zahvaljujem svim ljudima koji su došli da nas podrže i učine ova tri dana u Banjaluci predivnim", rekla je Boškovićeva.

Maja Ognjenović je istakla da je publika u “Boriku” odbojkašice ispratila na SP velikim aplauzom i dodala:

“Oduševljene smo ambijentom i atmosferom. Uživale smo, nikada nismo igrale pred banjalučkom publikom, koja je, nadam se, uživala. Momda ne u vrhunskoj odbojci, ali predstavile smo se u najboljem mogučem svetlu, za ovu fazu priprema. Gostoprimstvo I ljubaznost našeg naroda u RS nam daje vetar u leđa i podstrek za dalje. Kada vidimo koliko značimo ljudima ovde osećamo potrebu da im na neki način uzvratimo.”

“Više je na nas ostavila utisak predivna publika koja je došla da nas podrži, nego što je bio značaj utakmice. Prelepi događaj u Banjaluci. Očekivale smo nešto slično, ali ne I da će biti ovako. Prelepo i veliko iskustvo, a još više nam ovaj događaj znači jer smo dobile utakmicu sa 3:0 pred Svetsko prvenstvo. Na Palama, gde smo obavile deo priprema, smo videli koliko ljudi prate našu reprezentaciju i podržavaju je, a sada smo predivno iskustvo dožovele i u Banjaluci”, rekla je Ana Bjelica i dodala da se nada medalji u Japanu.

I Mihajlovićeva sa optimizmom gleda ka Japanu, gdje će 29. septembra početi SP:

“Kao i na svako takmičenje, tako i na SP, idemo na velikim ambicijama. Pored nas ima dosta ekipa koje se ubrajaju u favorite I koji mogu do medalje, ali ja se nadam da i mi možemo do odličja. Dug je put do medalje, ali najvažnije je da budemo zdrave”.