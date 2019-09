Odbojkašice Srbije pred Italju: Teško polufinale, nadamo se pobjedi

Odbojakšice Srbije u polufinalnom susretu protiv Italije na Evropskom prvenstvu očekuju težak meč u Ankari, ali se nadaju pobjedi i plasmanu u finale šampionata u pohodu na novo zlato.

Primač servisa Jelena Blagojević istakla je da srećna što se Srbija našla u polufinalu, kao i da su Italijanke bile očekivan rival.

"Ako gledamo taj kostur, očekivali smo Italiju i tu reprizu sa Svetskog prvenstva. Nekako smo sve vreme koncentrisani na sebe i kao ćemo igrati. Mečevi kroz grupnu fazu nisu izgledali sjajno i bajno. Srećni smo što ćemo se u subotu naći u polufinalu i što ćemo igrati kvalitetnu i dobru utakmicu protiv takvog rivala. Raduje nas to što smo posle dve godine ponovo u polufinalu. Svi na gledaju kao ozbiljnu reprezentaciju i pretendenta za zlato. Igrali smo dobro i ranije, ali su sada enegija i želja više prisutne i to me raduje. Nadam se cćemo u polufinalu da se pokažemo još bolje, a u nedelju da odigramo na poslednju utakmicu na EP", rekla je Blagojević.

Libero Silvija Popović kaže da je raduje što ekipa iz utakmice u utakmicu igra sve bolje i očekuje da polufinalni susret riješe u svoju korist.

"Kako su krenule da se ukrštaju gupe, ispostavilo se da će Italija da nam dođe u polufinalu. Očekujemo dobru utakmicu, Italiju znamo, a znaju i oni nas. Možemo da kažemo da mi u Ankari igramo na domaćem terenu, jer smo od početka ovde. Dobro se znamo, znamo sve njihove kvalitete. Naša igra iz utakmice u utakmicu je sve bolja i nadam se da će taj meč protiv Italije biti u našu korist", rekla je Popović.

Korektor srpske selekcije Ana Bjelica kaže da neće biti iznenađenja jer se obe ekipe međusobno dobro poznaju.

"Znamo se, ali smo samo nu finalu Svetskom prvenstvu igrali sa njima da su oni bili kompletni i da su igrali na visokom niovu. Ovo je druga stvar, drugo takmičenje. Bicće težak meč, gde će prelomiti veća motivisanost. Nadam se velikoj borbi i da će se kao i na SP prelomiti na našu stranu", zaključila je Bjelica.

Srbija, aktuelni evropski i svjetski šampion, u polufinalu će igrati protiv Italije u subotu od 16 sati po srednjeevropskom vremenu.