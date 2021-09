Odbojkašice Srbije protiv Turske za finale EP

BEOGRAD - Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 17 sati igra protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.

Duel aktuelnih svjetskih i dvostrukih uzastopnih šampionki Evrope i Turkinja biće repriza finala iz Ankare 2019. godine, u kom su izabranice Zorana Terzića slavile 3:2.

"Ne samo da smo prošli finalisti, nego poslednjih dugo godina ratujemo sa njima. Pobedili smo ih 2015. za bronzu, pa 2017. smo ih dobili u polufinalu, pa 2019. u finalu... I 2011. u polufinalu. Redovno ratujemo u završnicama šampionata. Izuzetno su dobra ekipa, sastavljena od odličnih igrača sa vrlo dobrom klupom. One igraju u jednoj od najjačih liga na svetu. Još jedan detalj je važan, koji može da odluči, a nadam se da neće biti na njihovoj strani, a to su želja i motiv.Oni će biti izuzetno motivisani, ne samo da nam vraćaju dugove iz Ankare, i od pre toga, nego da dođu najzad do tog zlata, koje nemaju, a do kog su bile blizu nekoliko puta. Biće vrlo teško pobediti tu utakmicu, ali uz pravu želju i motivaciju i relaksiranu igru imamo šanse ", rekao je Terzić.

Kapitenka Maja Ognjenović istakla je da Turska ima i sjajne pojedince, ali i slabe tačke.

"Nama su Turkinje stari i dobro poznati rivali i svakako da će se truditi na neki način da nam vrate za ono čuveno finale u Ankari", rekla je Ognjenović.

U drugom polufinalu igraju Holandija i Italija.