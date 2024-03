Održana sjednica Generalne skupštine OK BiH

U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine održana je peta redovna sjednica Generalne skupštine Olimpijskog komiteta BiH uz prisustvo delegata koji dolaze iz 41 sportskog saveza Bosne i Hercegovine.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik OK BiH Izet Rađo.

Izvještaj Nadzornog odbora OK BiH je prezentovao Tomislav Cvitanušić, Izvještaj o radu za 2023. godinu potpredsjednik Milanko Mučibabić, finansijski izvještaj za 2023. godinu i finansijski plan za 2024. godinu prezentovao je predsjednik OK BiH Izet Rađo, dok je plan rada OK BiH za 2024. godinu prezentovao potpredsjednik OK BiH Marijan Kvesić.

Delegati Generalne skupštine su jednoglasno usvojili sve prezentovao izvještaje.

„Nakon 23 – minutnog filma u kojem su ukratko prezentovao sve aktivnosti OK BiH u 2023. godini, delegati i gosti su uputili mnoštvo pohvala za obim i kvalitet aktivnosti, plodonosan i harmoničan rad Olimpijskog komiteta BiH sa fokusom na vrhunski sport i sportiste, saopšteno je iz OK BiH.

Osim izvještaja koje su usvojili, delegati su iskazali jasan stav i odlučnost da se nastavi kampanja sistemskog finansiranja vrhunskog sporta koja je usmjerena ka ministarstvima nadležnim za finansiranje sporta, ali i da se nastavi podrška najboljih sportista BiH, pogotovo onih koji se spremaju za Olimpijske igre u Parizu 2024, sa jednim jedinstvenim ciljem da se ostvare najbolji rezultati na Olimpijskim igrama do sada.

Generalna skupština OK BiH je završena zajedničkom fotografijom pri čemu su svi delegati obukli “retro“ trenerke iz vremena ZOI Sarajevo ‘84 kako bi se na simboličan način prisjetili slavnih dana bh. sporta u prošlosti, ali i nagovijestili nastavak vrhunskih rezultata i svijetlu budućnost za bh. sport.

