Okršaj UFC zvijezda završio teškom povredom borca

Meč između Đaira Rodrigeza i Brajana Ortege završio je već u prvoj rundi, ali do prekida je došlo načinom koji nikada ne volimo vidjeti, piše FightSite.hr.

Ortega i Rodrigez cijele sedmice isticali su kako su prijatelji te da ne preferiraju međusobni obračun. Ipak, nakon što su dobili znak za početak meča, prijateljstvo je stavljeno sa strane i obojica su krenuli po pobjedu.

Ortega je relativno brzo došao do klinča, pritisnuo je Rodrigeza uz kavez i tražio je priliku kojom bi odveo borbu u parter. Đair je djelovao mirno i dobrim dijelom gledali smo Ortegu kako povremeno baca udarce koljenom iz klinča, dok je Đair petom pogađao Ortegin ‘‘list‘‘ na pomalo čudnovat, ali domišljat način.

Četiri minuta prije kraja runde, Ortega je odveo borbu u parter i taman kad se činilo da bi se Đair mogao naći u velikim problemima, Ortega se odvojio od Rodrigeza koji ga je pokušao uhvatiti u polugu, a nakon odvajanja od Rodrigeza, Ortega je legao i uhvatio se za rame.

Bio je to kraj borbe jer Brianu je "iskočilo‘" rame i nije mogao nastaviti s borbom. Zaista nesretan završetak glavne borbe večeri.

Pogledajte kako je to sve izgledalo:

WATCH: Brian Ortega's shoulder pops out. Yair Rodriguez gets the first-round stoppage #UFCLongIsland #UFCLongIsland pic.twitter.com/nUcx7I8RfH