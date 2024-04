Okupili se srpski odbojkaši, cilj su Olimpijske igre

Muška seniorska reprezentacije Srbije današnjim okupljanjem u beogradskom hotelu “M” počela je pripreme za Ligu nacija 2024.

Đula Mešter, predsjednik OSS, pozdravio je seniore Srbije i poželio im dobre rezultate i plasman na Olimpijske igre.

Igor Kolaković, prvi trener muške seniorske reprezentacije Srbije, imaće na raspolaganju 12 igrača. Seniori Srbije će trenirati u sali Zavoda za sport i medicine sporta Republike Srbije u Košutnjaku.

Igor Kolaković, prvi trener seniora Srbije, najavio je da bi reprezentacija trebalo da bude kompletna 1. maja. Kolaković je precizirao da će seniori otputovati u Italiju, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv Argentine i Italije, kao i da će se reprezentaciji tada priključiti Marko Podraščanin, koji će sa Trentinom igrati finale Lige šampiona.

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u VI ligi nacija 2024. u Brazilu, Kanadi i Sloveniji. Seniori Srbije tokom VI Lige nacija 2024. neće igrati protiv Francuske, Italije i Bugarske. Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati 4 utakmice, odnosno ukupno 12. Na finalni turnir će se plasirati domaćin i još 7 najuspešnijih selekcija.

Interkontinentalni dIo Lige nacija 2024. trajaće od 21. maja do 23. juna, a Finalni turnir od 27. do 30. juna. Finalni turnir Lige nacija 2024. odigraće se u Lođu, u Poljskoj od 27. do 30. juna.

Na spisku se nalaze, tehničari: Vuk Todorović, Matija Milanović, korektori: Nikola Meljanac, Luka Stanković, libera: Milorad Kapur, Dušan Jović, blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Andrej Rudić, primači: Pavle Perić, Veljko Mašulović, Davide Kovač.

