Olimpijske igre pod znakom pitanja i za 2021. godinu

Izvršni direktor Organizacionog odbora Olimpijskih igara u Tokiju Toširo Muto rekao je da ne može da garantuje da će Igre biti organizovane sljedeće godine.

To stanovište je iznio bez obzira na to što je do novog termina Igara ostalo još 16 mjeseci.

Dok se korona virus širi u Japanu, premijer Šinzo Abe je ove nedjelje izdao hitnu deklaraciju za borbu protiv virusa, stavljajući zemlju pod razna ograničenja.

"Mislim da niko ne bi mogao da kaže da li će biti moguće staviti virus pod kontrolu do narednog jula ili ne. Sigurno je da nismo u mogućnosti da vam damo jasan odgovor", rekao je Muto na konferenciji za novinare na daljinu.

Olimpijske igre su prošlog mjeseca zbog pandemije virusa korona odložene za narednu godinu i trebalo bi da budu održane od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine.

Abe je kritikovan da je sporo djeluje u borbi protiv virusa korona, a opozicioni politički lideri su sugerisali da je umanjivao težinu virusa zbog želje da se Olimpijske igre održe ove godine.

"Donijeli smo odluku da odložimo Igre za godinu dana i sada možemo samo naporno da radimo na pripremi Igara. Iskreno se nadamo da će sljedeće godine čovječanstvo uspjeti da prebrodi krizu izazvanu virusom korona", rekao je Muto.

Do sada je u Japanu prijavljeno više od 5.000 slučajeva zaraze virusom korona, dok je 99 osoba preminulo. Novinari su pitali i da li postoje alternativni planovi do 2021.

"Umjesto da razmišljamo o alternativnim planovima, trebalo bi da uložimo veliki trud... Čovječanstvo treba da objedini svu svoju tehnologiju i mudrost i da naporno radi kako bi se razvili lijekovi i vakcine", rekao je Muto.

Muto je nekoliko puta upitan i o dodatnim troškovima zbog odlaganja, koje su japanski mediji procijenili između dvije i šest milijardi dolara. On je rekao da je prerano znati cijenu i ko će to platiti.

