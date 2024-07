Olimpijske igre se oglasile nakon žestokih kritika

Velike kontroverze pokrenulo je svečano otvaranje Olimpijskih igara u Parizu, kada su ljudi osudili nešto što je ličilo na tajnu večeru, a onda i oskudno odjevena muška osoba obojena u plavo.

Povodom toga su se oglasile Olimpijske igre sa objašnjenjem kako je riječ o grčkom bogu Dionisu i dali značenje cijeloj ceremoniji.

"Tumačenje grčkog boga Dionisa čini nas svjesnim apsurda nasilja među ljudskim bićima", napisali su na društvenoj mreži "X".

Ipak, nisu objasnili priču oko Tajne večere, zbog čega su izgubili sponzore, a što je izazvalo najlošije komentare, prenosi Telegraf.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV